ВТБ24 реализовал онлайн-перевод средств с карты на карты

3rd Октябрь 2015 - iamgsn

Пользователям интернет-банка ВТБ24 стали доступны переводы с карты на карту. Далее »

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QIWI согласовывает выпуск битрублей с Центробанком

29th Сентябрь 2015 - iamgsn

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Компания QIWI, которая планирует уже в следующем году выпускать свою криптовалюту — битрубли, попросила обеспечить её энергоресурсами, чтобы повысить конкурентоспособность. Далее »

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Погасить займ в «Домашних деньгах» теперь можно на сайте МФО

29th Сентябрь 2015 - iamgsn

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У клиентов «Домашних денег», лидера на рынке России по микрофинансированию, появилась возможность осуществлять платежи по займу на сайте компании. Далее »

Опубликовано в Сервисы оплаты

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Российские разработчики создали собственный мессенджер

27th Сентябрь 2015 - iamgsn

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Специалисты из небольшой новосибирской компании «Диспрайс» представили альтернативу мессенджерам WhatsApp и Viber. Далее »

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Банк Москвы переименовывают

27th Сентябрь 2015 - iamgsn

Банк Москвы

Из информации, предоставленной рядом источников, стало известно, что в скором времени планируется начало согласования товарного знака «М Банк». Далее »

Опубликовано в Новости

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