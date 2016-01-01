Пользователям интернет-банка ВТБ24 стали доступны переводы с карты на карту. Далее »
Пользователям интернет-банка ВТБ24 стали доступны переводы с карты на карту. Далее »
Компания QIWI, которая планирует уже в следующем году выпускать свою криптовалюту — битрубли, попросила обеспечить её энергоресурсами, чтобы повысить конкурентоспособность. Далее »
У клиентов «Домашних денег», лидера на рынке России по микрофинансированию, появилась возможность осуществлять платежи по займу на сайте компании. Далее »
Специалисты из небольшой новосибирской компании «Диспрайс» представили альтернативу мессенджерам WhatsApp и Viber. Далее »
Из информации, предоставленной рядом источников, стало известно, что в скором времени планируется начало согласования товарного знака «М Банк». Далее »