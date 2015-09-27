Банк Москвы переименовывают

Из информации, предоставленной рядом источников, стало известно, что в скором времени планируется начало согласования товарного знака «М Банк».

В СМИ появилась информация о том, что ВТБ намерен создать для проблемной части Банка Москвы новый бренд. Стоит отметить, что новое название может вызвать сомнительные ассоциации, так как оно использовалось банком, недавно лишившимся лицензии.

Основная часть Банка Москвы уже в мае следующего года перейдет в группу ВТБ. Присоединение будет осуществляться через специально выделенное юрлицо. В самом Банке Москвы останутся только проблемные кредиты, которые были выданы бывшими собственниками.

В октябре начнутся работы по регистрации товарного знака и согласованию всех необходимых процедур по его использованию. Процесс будет длиться примерно год. Сам бренд Банка Москвы на время перехода сохранится как отдельный элемент в рамках банка ВТБ для розничного сектора.

Пресс-служба ВТБ сообщила, что группа изучает вопрос изменения названия части бизнеса Банка Москвы, которая в дальнейшем останется после интеграции с ВТБ. Согласование данного вопроса сейчас находится на рассмотрении Центробанка.