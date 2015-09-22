Банки, раскручивающие «Мир», получат льготы

Владимир Комлев, главы Национальной системы платежных карт, на конференции Finnopolis 2015 сообщил, что российские банки, которые первыми присоединятся к платежной системе «Мир», будут иметь тарифные льготы.

Г-н Комлев отметил, что для присоединившихся к платежной системы будут предусмотрены льготный период и тарифные каникулы.

Стоит отметить, что основная рекламная компания национальной карты «Мир» начнется в конце текущего года. Владимир Комлев добавил, что как раз на конец года запланировано маркетинговое продвижение продукта и масштабная рекламная компания.