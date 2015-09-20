Банк Русский Стандарт презентовал карты путешественника

Специально для любителей путешествовать и тех, кто следит за своими финансами, АО «Банк Русский Стандарт» представил банковские предоплаченные карты American Express Travel. Карты выпускаются в рублях, долларах или евро и позволят избежать курсовую разницу во время путешествия. Также с помощью таких карт можно оплачивать повседневные расходы в торговых точках и интернет-магазинах.

Каждый владелец комплекта карт American Express Travel получает основную и дублирующую карту для доступа к общему балансу счетов. Такое решение будет очень удобным для путешественников, ведь в случае утери основной карты активация дублирующей займет всего несколько минут. Для активации потребуется позвонить по одному из телефонов, указанных на обороте карты. Комплект карт для путешественников стоит всего 300 руб. и его можно получить сразу после оплаты, так как карты неименные. Клиент может пользоваться картами без каких-либо ежемесячных и годовых плат за обслуживание.

Предоплаченные карты American Express Travel от Банка Русский Стандарт являются первым предоплаченным продуктом платежной системы AmericanExpress в России. Впервые такие карты были выпущены ещё в 2005 году и на сегодняшний день широко используются в странах Европы, США и Азии.

Карту American Express Travel можно использовать не только в поездках, но и как основную карту для оплаты покупок в торговых точках и Интернет-магазинах, а также для снятия денежных средств.

По картам American Express Travel предусмотрена программа «Защита от мошенничества», держателям карт доступны бесплатные программы страхования, среди которых страхование от несчастных случаев во время путешествий, страхование от дорожных неудобств, например, задержки или отмены авиарейса, пропущенной пересадки, непреднамеренного отказа в посадке, страхование от потери багажа.

Владельцы комплекта предоплаченных карт American Express Travel имеют возможность пользоваться преимуществами карт платежной системы American Express и высоким качеством обслуживания по всему миру. Также держателям карт доступны программы скидок American Express Selects и «Клуб скидок», а на туристическом портале travel.rsb.ru владельцев карт ждут специальные цены на отели и авиабилеты.

Пополнение карты осуществляется без комиссии в сети POS-терминалов и банкоматов Банка Русский Стандарт, на сайте rs-express.ru, а также через Интернет-банк.