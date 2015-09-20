Китай создаст собственную платежную систему

На «Ежегодном саммите новых чемпионов» Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР, заявил, что в Китае до конца 2015 года планируют запустить свою международную платежную систему CIPS.

Ли Кэцян на пленарном заседании рассказал о процессе развития собственной международной платежной системы в Китае, а также поведал о других шагах, которые предпринимает китайское правительство для того, чтобы быть более открытым мировому сообществу.

Г-н Кэцян отметил, что благодаря высокой сберегательной ставке и большим запасам иностранной валюты, Китай может повысить эффективность финансового сектора, а также сократить ключевую ставку.

Стоит отметить, что Китай и в дальнейшем будет ослаблять запреты на доступ частного капитала в финансовый сектор. Правительство страны планирует помогать развиваться частным банкам и шире открывать финансовый сектор Китая для всего мира.

Также в будущем будет облегчен доступ иностранных центральных банков на межбанковский валютный рынок Китая.