QIWI согласовывает выпуск битрублей с Центробанком

Компания QIWI, которая планирует уже в следующем году выпускать свою криптовалюту — битрубли, попросила обеспечить её энергоресурсами, чтобы повысить конкурентоспособность.

По словам Сергея Соломина, генерального директора QIWI, если к криптовалюте привязать какое-то обеспечение в виде энергоресурсов, то такая валюта может легко стать расчетной и составить конкуренцию тому же биткоину, ведь биткоин ничем не обеспечен. С технической точки зрения проблем с выпуском криптовалюты нет и в QIWI готовы заняться выпуском «битрублей» уже в ближайшее время.

Гендиректор QIWI отметил, что для продвижения криптовалюты нужно провести открытое обсуждение продукта с ЦБ в рамках рабочей группы. В QIWI не отрицают, что для создания битрублей компании нужна помощь государства.

Напомним, что запуск криптовалюты без согласования с ЦБ попросту невозможен. Чтобы урегулировать этот вопрос, QIWI уже проводила несколько неформальных встреч с представителя регулятора. Г-н Солонин также добавил, что в ближайшие дни пройдет запланированное обсуждение этой темы с ЦБ, а письмо с описание проекта уже отправлено в силовые ведомства.