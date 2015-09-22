QIWI взялась за криптовалюту

В платежной системе QIWI сообщили, что компания зарегистрировала на себя 4 домена: bitrouble.com, bitrouble.org, битру.рф, bitrub.li. Каждое доменное имя обошлось QIWI сумму чуть больше 1 тыс. руб.

Представитель платежной системы отмечает, что при попытке зарегистрировать такие же домены в зонах .ru и .рф выяснилось, что эти имена уже заняты. Компания QIWI выслала запросы владельцам о выкупе этих доменов.

Следующий шаг платежной системы – это регистрация товарных знаков «bitrouble» и «битрубль». По словам представителя компании, на сегодняшний день в QIWI занимаются оформлением документов на товарный знак.

Стоит отметить, что в базах Роспатента об этих знаках пока ничего не знают.