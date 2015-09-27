Российские разработчики создали собственный мессенджер

Специалисты из небольшой новосибирской компании «Диспрайс» представили альтернативу мессенджерам WhatsApp и Viber.

Новинка имеет название «Куку-AU». Новый продукт позиционируется как простой и быстрый способ обмена сообщениями на мобильных устройствах, а также как канал связи между клиентами и компанией, предоставляющей какие-либо услуги.

С помощью нового сервиса можно будет заказывать такси у определенных организаций. В дальнейшем станут привлекаться компании из других сфер со своими услугами.

Любую заказанную с помощью «Куку-AU» сервиса услугу можно будет оплачивать внутри программы, так как «Куку-AU» будет иметь специальный инструмент для работы с банковскими картами. Платежные данные пользователей станут храниться на серверах, находящихся в России.

Запуск мессенджера запланирован на октябрь текущего года, но пока только на устройствах с ОС Android. Любителям iOS придется подождать до декабря. К сожалению, информация о портировании сервиса на устройства с ОС Windows 10 Mobile и Windows Phone от разработчиков не поступала.