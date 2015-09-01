Погасить займ в «Домашних деньгах» теперь можно на сайте МФО

У клиентов «Домашних денег», лидера на рынке России по микрофинансированию, появилась возможность осуществлять платежи по займу на сайте компании.

Чтобы совершить оплату на официальном сайте компании, достаточно указать сумму платежа, номер договора займа и реквизиты банковской карты. После проведенной операции можно получить чек на электронную почту и при необходимости его распечатать. Услуги интернет-эквайринга защищены сертификатами безопасности PCI DSS, а также системой проверки подлинности карты 3-D Secure.

Компания «Домашние деньги» не стоит на месте и постоянно радует клиентов улучшениями своих сервисов. На сегодняшний день заемщики компании могут погашать займ следующими способами: переводы Сбербанк, оплата через персонального агента, с помощью платежных систем QIWI, Рапиду, Контакт, Киберплат, Золотую корону, в салонах МТС, банковскими картами Visa и MasterCard через систему Яндекс.Деньги.

По словам Андрея Бахвалова, главного исполнительного директора компании «Домашние деньги», любая клиентоориентированная компания стремится расширить каналы взаимодействия с клиентом. Именно поэтому был разработан новый сервис, позволяющий заемщикам вносить платежи, находясь дома.