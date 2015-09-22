Samsung Pay привлек полмиллиона пользователей

За первый месяц работы нового сервиса Samsung Pay к нему подключилось более 500 тыс. человек. В компании Samsung уверены, что через один-два месяца число пользователей достигнет отметки в 1 млн.

Напомним, что сервис мобильных платежей Samsung Pay тестируется в США. Начиная с 28 сентября, оплачивать покупки при помощи мобильного телефона смогут все американцы, а до конца года Samsung Pay будет запущен и в Китае. В скором времени новым сервисом смогут воспользоваться и жители Европы.

На сегодняшний день в США компания сотрудничает с платежными системами Visa и MasterCard, а также с Bank of America и U.S. Bank. В Китае ведутся переговоры о сотрудничестве с China UnionPay.